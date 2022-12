Os famosos que foram pais durante 2022

Várias caras conhecidas celebraram a chegada de um bebé à família. Recorde aqui os famosos que foram pais durante o ano de 2022, que está a chegar ao fim.

O ano começou com o anúncio de Marta Melro e Paulo Vintém. O casal, que se conheceu na série “Morangos com Açúcar” (TVI), e, mais tarde, começou a namorar, foi pai da primeira filha, Aurora.

“E de repente … somos três! Ou melhor cinco!” disse, em janeiro, Marta Melro, referindo-se aos animais de estimação que tem em casa. “Não sei a quem esta criança vai sair para já andar a dançar aqui dentro”.

Seguiu-se Kylie Jenner, no início de fevereiro, que foi mãe pela segunda vez, fruto do namoro com o “rapper” Travis Scott. A empresária anunciou o nascimento do filho mais novo, Wolf, com uma fotografia a preto e branco: “2/2/22”, escreveu.

No final do mês, Rúben da Cruz mostrou-se muito feliz com o nascimento do primeiro filho, Salvador Maria, que nasceu durante o namoro com Filipa Falcão.

“Sem palavras para conseguir descrever o que senti e estou a sentir… Posso dizer que foi o melhor momento e sentimento da minha vida!”, afirmou o DJ e ex-concorrente do “Big Brother 2022”.

Em abril, Inês Gutierrez e João Montez deram as boas-vindas a Maria Luísa, ou Malu como é apelidada pela mãe e apresentadora.

“E o nosso mundo parou, Maria Luísa. 14/04/2022 o dia mais difícil e bonito das nossas vidas. Obrigado a quem nos enviou tão boa energia por aqui. Nunca nos sonhámos tão felizes”, disse a comunicadora.

Um mês de depois, Ed Sheeran revelou que tinha sido pai pela segunda vez, fruto da relação com Cherry Seaborn. “Quero que saibam que tivemos mais uma menina. Estamos apaixonados por ela”, anunciou o intérprete, que já é pai de Lyra, que nasceu em 2020.

Rihanna e Asap Rocky optaram sempre por manter a vida pessoal afastada da ribalta. Contudo, o site TMZ descobriu que o filho do casal nasceu a 13 de maio, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em junho destaque para o nascimento do terceiro filho de Francisco Garcia e a mulher, Sofia. Além do bebé Francisco, os dois são pais de Teresa e Mercedes.

Durante o mês de setembro, Filipa Nascimento e Duarte Gomes estrearam-se como pais com a chegada de Amélia e o humorista Marco Horácio foi pai de Maria Leonor.

Diogo Beja e Mia Relógio também foram pais pela primeira vez, em outubro. “Viemos ao hospital ver se estava tudo bem… e não saímos mais. A nossa bebé Emília achou que já se fazia tarde para vir conhecer-nos… e cá está ela!” anunciaram.

No último mês de 2022, Núria Madruga e Vasco Silva receberam o quarto filho, Vicente, depois dos gémeos, Salvador e Sebastião, e Lourenço. “O mundo ficou mais bonito com a chegada do Vicente”, escreveram, nas redes sociais.