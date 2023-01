Os grandes vencedores dos Globos de Ouro

Nesta noite de terça-feira, 10 de janeiro, aconteceu mais uma gala dos “Globos de Ouro”, que entregou galardões a vários nomes como Steven Spielberg, Cate Blanchett, entre outros.

A cerimónia decorreu no The Beverly Hilton Hotel, na Califórnia, Estados Unidos, e contou com a apresentação de Jerrod Carmichael.

“The Fabelmans” levou o prémio de Melhor Filme de Drama, já “The Banshees of Inisherin” arrecadou o Globo para Melhor Filme de Comédia ou Musical.

No que à animação diz respeito quem ganhou foi “Pinóquio de Guillermo del Toro”, e “Argentina, 1985” levou o galardão de Melhor Filme Estrangeiro.

Também Steven Spielberg foi distinguido com o prémio de Melhor Realizador com “The Fabelmans”.

Já Austin Butler recebeu o Globo para Melhor Ator de Drama com a longa-metragem “Elvis” e Cate Blanchett o de Melhor Atriz de Drama com “Tár”.

Colin Farrell levou para casa o prémio de Melhor de Comédia ou Musical com “The Banshees of Inisherin” e Michelle Yeoh o de Melhor Atriz de Comédia ou Musical com “Everything Everywhere All at Once”.

Na categoria de Melhor Banda Sonora Justin Hurwitiz foi o vencedor com “Babylon”.

“Abbott Elementary” foi distinguida com o prémio Melhor Série de Comédia ou Musical e “House of the Dragon” ganhou o prémio de Melhor Série de Drama.

No que toca aos atores, Kevin Costner recebeu o prémio de Melhor de Ator de Série de Drama com “Yellowstone” e Zendaya o de Melhor Atriz de Série de Drama com “Euphoria”.

“The White Lotus” recebeu o prémio para Melhor Minissérie ou Telefilme. Evan Peters levou consigo o prémio de Melhor Ator de Minissérie ou Telefilme com “Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story” e Amanda Seyfried o Melhor Atriz de Minissérie ou Telefilme com “The White Lotus”.