Os jurados das semi-finais do Festival da Canção

Sete personalidades vão avaliar as canções das semifinais da edição de 2020 do Festival da Canção, que se iniciam este sábado, na RTP1. Fique a conhecê-las.

Anabela, Capicua, Conan Osiris, Héber Marques, Isilda Sanches, Miguel Ângelo e Rui Miguel Abreu terão a responsabilidade de analisar os temas a concurso que a televisão pública vai transmitir.

As votações vão decorrer no esquema de 50/50: o peso do voto será repartido entre o público e o júri escolhido pela RTP. Na final, as votações do júri serão associadas a sete regiões diferenciadas, incluindo Portugal Continental e Ilhas.

Em caso de empate, nas semifinais passa o tema escolhido pelo júri, enquanto na final a canção que tiver sido mais votada pelo público será a vencedora.

À semelhança do que acontece no Festival da Eurovisão, a RTP vai manter o suspense no ar durante as semifinais e revelar apenas as quatro canções mais votadas e que ficam apuradas para a final, sem revelar as pontuações individuais.

As pontuações obtidas pelas canções, tanto no voto do júri como no voto do público, apenas serão reveladas depois da grande final no site oficial do Festival da Canção.