Os jurados das semifinais do Festival RTP da Canção 2021

Seis personalidades vão avaliar as canções das semifinais da edição de 2021 do Festival da Canção: Marta Carvalho, NBC, Paulo de Carvalho, Rita Carmo, Rita Guerra e Vanessa Augusto.

A RTP divulgou na tarde desta quinta-feira os seis jurados das semifinais do Festival da Canção: Marta Carvalho, NBC, Paulo de Carvalho, Rita Carmo, Rita Guerra e Vanessa Augusto.

Paulo de Carvalho, a completar 50 anos de carreira musical a solo e Rita Guerra, voz de referência da música portuguesa, dispensam apresentações. Já Marta Carvalho, recorde-se, é a autora de “Medo de Sentir”, a canção que, na voz de Elisa, venceu em Elvas a grande final da edição de 2020 do Festival da Canção.

NBC é o nome artístico de Timóteo Santos, cantor de origem santomense com uma obra em disco que vai a caminho dos 20 anos; Rita Carmo, fotógrafa, criou uma relação particular com a música portuguesa não só através de sessões e reportagens para o jornal (e depois revista) “BLITZ”, mas também em inúmeros trabalhos usados em capas de discos; finalmente, Vanessa Augusto é uma das vozes que habitualmente podemos escutar nas emissões da Antena 3.

As votações vão decorrer no esquema de 50/50: o peso do voto será repartido entre o público e o júri escolhido pela RTP. Na final, as votações do júri serão associadas a sete regiões diferenciadas, incluindo Portugal Continental e Ilhas.

Em caso de empate, nas semifinais passa o tema com maior pontuação do júri, enquanto que na final a canção que tiver tido mais votos do público será a vencedora.