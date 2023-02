Os primeiros finalistas apuram-se para final do Festival da Canção em noite marcada por problema técnico

Já são conhecidos os primeiros finalistas do Festival da Canção numa noite marcada por um problema telefónico. Churky, Cláudia Pascoal, Mimicat, You Can’t Win, Charlie Brown, Esse Povo e SAL estão entre os seis apurados. Neon Soho foram os escolhidos pelo público.

Nesta primeira semifinal das cinco canções que supostamente seriam apuradas, a organização do festival acrescentou mais uma canção devido a um problema técnico registado na linha telefónica de um dos operadores.

Este ano destaque para a novidade do voto do público que elegeu mais uma canção.

Por isso foram apuradas sete canções para a final de dia 11 de março. Na próxima semifinal (4 de marco) vão ser apuradas mais seis temas como estava previsto perfazendo um total de 13 canções na final.

Num programa que durou perto de três horas e contou com os artistas convidados HMB, com Ana Bacalhau, Wander Isaac e Nena, e Fernando Tordo, que celebrou os 50 anos da música “Tourada”, com que ganhou o Festival da Canção, em 1753, o júri, composto por Pedro Ribeiro, Alex D’Alva, Márcia, Carlos Mendes, Sara Correia, Maro e Neev e o televoto elegeram os primeiros finalistas.

Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato conduziram a emissão. A repórter Inês Lopes Gonçalves esteve, como habitualmente, na Greenroom e tomou o pulso aos concorrentes, com a companhia de Wandson Lisboa.

Nos estúdios da RTP, que recebem o Festival depois da pandemia da covid-19, ouviram-se canções pop, eletrónica e foram dois os artistas que elegeram a interpretação em inglês, todas as restantes foram em português.

No próximo sábado, dia 4 de março, vão a concurso os restantes temas, numa semifinal desta vez apresentada por Sónia Araújo e Jorge Gabriel. Recorde-se que a cidade de Liverpool, em Inglaterra, recebe a final da Eurovisão, entre 9 e 13 de maio.