Menos de uma semana depois de o “reality show” da TVI ter começado, os participantes já nomearam para expulsão no próximo domingo.

Depois da Gala do passado fim de semana, Teresa Guilherme voltou ao início da noite desta quarta-feira ao ecrã da TVI para apontar os primeiros nomeados do “Big Brother – A Revolução”. E há seis participantes em risco de sair da mansão da Ericeira no próximo domingo.

Diana, Luís, Joana, André, Rúben e Renato foram escolhidos pelos seus pares para abandonar a “casa mais vigiada do país”.