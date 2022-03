Os quatro animadores da Cidade FM vão estrear “Toque de saída” ao final da tarde

João Paulo Sousa, Diogo Sena, Artur Simões e Tecas estreiam-se juntos nas tardes da estação.

Disponíveis, despretensiosos e ao mesmo tempo com vontade de acolher os ouvintes que ao final da tarde escutam a Cidade FM: João Paulo Sousa, Tecas, Diogo Sena e Artur Simões vão estar, a partir de hoje, os quatro juntos com o microfone à frente, das 17 às 19, de segunda a sexta-feira com o programa “Toque de saída”, que a rádio define como “a melhor parte do dia, com a melhor conversa”.

“Acho que é um programa da manhã para quem não gosta de acordar cedo”, começa por brincar Artur Simões. “Se eu fosse um ouvinte, ouvia”, jura Diogo Sena. João Paulo Sousa, também ator – foi o cozinheiro da telenovela da SIC “Golpe de sorte” -, põe ordem na mesa. “Vai ser isto, é confusão. É também o maior painel de toda a rádio [n.r.: além das Manhãs da Comercial] e onde existem mais pessoas ao mesmo tempo a falar”.

João Paulo Sousa tem feito as madrugadas com Tecas e Diogo e Artur dividem as noites. Agora, os quatro vão ter de se organizar.

Os animadores juntam a rádio às redes sociais, nas quais são estrelas. Afinal, o Instagram, o WhatsApp ou o Facebook não mataram as redes hertzianas. “Dão-nos na cabeça para aparecermos mais, mas é inevitável. Todos os dias há um vídeo para gravar para o YouTube e a imagem já não está dissociada da rádio há muito tempo”, explica Artur Simões.

“A net é uma extensão da rádio. Quem não nos ouviu naquele dia e vê um vídeo ou uma foto no Instagram vai ouvir depois”, complementa Tecas, que é apontada pelos colegas por ser uma viciada nas redes sociais. “Todos nós precisamos delas”, adianta a comunicadora, que chama a atenção para Diogo Sena, “o menino que começou esta carreira no YouTube”. O jovem tem 145 mil subscritores na plataforma.

João Paulo Sousa garante que é “mais Instagram” (90 mil seguidores) e a Artur Simões resta o Linkedin. “Ou o Tinder, que também está a bombar!” remata.