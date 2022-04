Os quatro primeiros semifinalistas do Festival da Canção

Barbara Tinoco “Passe Partout”, Elisa “Medo de Sentir”, Filipe Sambado “Gerbera Amarela do Sul” e Throest+The Shines “Movimento” são os primeiros quatro semifinalistas da 54ª edição do Festival da Canção, cuja final realiza-se no dia 7 de março, no Coliseu Comendador José Rondao de Almeida, em Évora.

Na primeira semifinal disputada na noite deste sábado, nos estúdios da RTP, em Lisboa e apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e Jorge Gabriel, as votações decorreram no sistema 50/50 por cento e público e jurados repartiram o “peso” do voto. No entanto, os finalistas foram revelados por ordem aleatória, sem votação. Um dado curioso: a maioria das canções foi cantada em Português.

No próximo sábado, dia 29, decorrerá a segunda semifinal com vista a apurar os restantes finalistas. Só um viajará para Roterdão, na Holanda, em maio, para o 65º Festival da Eurovisão.

Um dos momentos altos da noite deste sábado foi a homenagem da RTP ao canta autor José Mário Branco (aplaudido de pé), que participou no evento na edição de 1975 com o tema “Alerta”. Isaura, uma das mais recentes vencedoras do evento, recebeu um aplauso solidário, por ter tornado público que está a lutar contra um cancro da mama