“Os Turistas”: famosos testam limites nos bombeiros e no Badoca Park

Cristina Ferreira desvendou o próximo formato do quarto canal: uma nova série do programa “Os Turistas”.

A TVI já tem os olhos e as câmaras na sua nova aposta: uma nova temporada do programa “Os Turistas”. A revelação foi feita por Cristina Ferreira, esta quarta-feira, através das redes sociais.

Na publicação que fez, a diretora de Ficção e Entretenimento escreveu na legenda: “A gravar uma nova série do programa ‘Os Turistas’. E que turistas. Brevemente na TVI”. “Resta saber quem são os bombeiros de serviço”, acrescentou.

A nova temporada conta com “duas novas missões que vão pôr à prova seis celebridades. O formato que regressa agora às gravações pretende que os participantes partilhem desafios, dificuldades, vitórias e, acima de tudo, garantir muitas gargalhadas a quem vê em casa. As gravações vão decorrer em dois sítios”, informa um comunicado da estação de Queluz de Baixo.

Cristina Ferreira mostrou-se num quartel de bombeiros nas imagens que partilhou no Instagram. É nesse local que a primeira missão irá decorrer. “O primeiro, o quartel dos Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra, vai obrigar os concorrentes a colocarem à prova a sua capacidade de resistência, o espírito de grupo, o medo do fogo e das alturas. Tudo isto será posto à prova e sempre acompanhados por elementos da corporação”.

O segundo local para a missão que se segue vai ser o Badoca Safari Park, em Santiago do Cacém, no Alentejo, onde o “espírito de sacrifício e coragem nunca vão poder faltar, porque as missões vão desde alimentar os animais até à limpeza dos seus dejetos”.

A primeira e única temporada de “Os Turistas” foi para o “ar” em março do ano passado, na qual Eduardo Madeira, Manuel Marques, Patrícia Tavares, Heitor Lourenço, Joana Machado Madeira e Rosinha foram as celebridades escolhidas que aceitaram o desafio de trabalhar num hotel.