Os últimos cartuxos das férias de Cristina Ferreira pelos Estados Unidos

Cristina Ferreira tem andado por estradas americanas a cumprir a sua “viagem de sonho”. A última paragem foi Los Angeles e as férias estão a acabar.

Cristina Ferreira percorreu, em alguns dias, bastantes quilómetros do solo americano. Acompanhada do filho e três amigos, a apresentadora completou a Rota 66. A última paragem da viagem foi Los Angeles, por onde tem se encontrado agora, a queimar os últimos cartuxos das férias.

Chegando à cidade dos anjos, a diretora de entretenimento e ficção da TVI esteve em Santa Mónica e não tardou a posar com a placa de “Hollywood”.

“A minha mãe começou aos 11 anos a trabalhar num hotel da Ericeira. Sempre ouvi as histórias daquele tempo e da família americana que gostou tanto dela que a quiseram trazer para trabalhar nos EUA. A minha avó não deixou. Costumo dizer, a brincar, que podia ter nascido em Hollywood. Nasci em Lisboa. Hollywood é simbolicamente a concretização dos sonhos maiores. Para mim, talvez pela história da minha mãe, o não deitar fora as oportunidades”, contou aos seguidores.

Cristina esteve por Malibu, a zona das praias, e, para o último dia de férias, decidiu ficar num hotel famoso do cinema.

“Vim passar o último dia a Beverly Hills e ao famoso hotel do filme mais romântico de sempre, o ‘Pretty Woman’. Vi-o outra vez dias antes de vir só para sentir ainda mais o momento. Foi lançado há 33 anos o filme. À frente está Rodeo Drive, a rua das lojas mais luxuosas, uma delas recusou vender roupa à Vívian. O diretor do hotel não é o mesmo e eu também não vou vestir o lindíssimo vestido vermelho com que ela foi à ópera. Mas estou aqui”, escreve.

E claro, uma viagem a Los Angeles tem paragem obrigatória na Calçada da Fama de Hollywood. A apresentadora lá esteve e confessou aos seguidores que tinha um grande “crush” num ator muito famoso do cinema.

“Se há algum ator pelo qual tive uma crush foi o Tom Cruise. Vi o ‘Top Gun’ vezes sem conta. Foram os filmes da minha adolescência. O ‘Dirty Dancing’ também, numa altura em que o cinema estava à distância do clube de vídeo. É nesta rua que está também o teatro onde se realiza a cerimónia dos óscares”, lê-se.