Óscares 2022: “CODA” vence Melhor Filme mas “Dune” arrecada mais troféus

“CODA: No Ritmo do Coração” venceu a categoria de Melhor Filme nos Óscares de 2022, mas “Dune” conseguiu arrecadar mais troféus, contabilizando seis estatuetas.

Além da agressão de Will Smith a Chris Rock, durante a 94.º edição dos prémios da Academia de Cinema de Hollywood, no Dolby Theatre, em Los Angeles, “CODA: No Ritmo do Coração” apanhou, este domingo, todos de surpresa ao vencer o Melhor Filme, Melhor Ator Secundário e Melhor Argumento Adaptado.

No entanto, o filme com mais vitórias foi “Dune”, protagonizado por Timothée Chalamet, que conseguiu levar para casa: Melhor Banda Sonora Original, Melhor Som, Melhor Edição, Melhor Fotografia, Melhor Design de Produção e Melhores Efeitos Visuais.

O prémio de Melhor Ator foi para Will Smith, com o filme “King Richard: Além do Jogo”, o de Melhor Atriz foi para Jessie Chastain, com a longa-metragem “Os Olhos Tammy Faye”.

Já a estatueta de Melhor Ator Secundário foi para Troy Kotsur, em “CODA”, e a Melhor Atriz Secundária foi Ariana DeBose, com “West Side Story”. O Melhor Realizador da noite foi Jane Champion com “O Poder do Cão”.