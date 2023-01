Óscares: Edição histórica para Portugal com nomeação de realizador português

“Ice Merchants”, do realizador português João Gonzalez, fez história ao ser nomeado para a categoria Melhor Curta-Metragem de Animação dos Óscares. A gala está marcada para 12 de março, no Dolby Theatre.

Os grandes nomes da indústria do cinema internacional vão voltar a juntar-se em Los Angeles, nos Estados Unidos, para a atribuição dos prémios mais mediáticos do grande ecrã.

Destaque para a distinção de “Ice Merchants”, de João Gonzalez, que foi nomeado para a categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação na 95.º edição dos Óscares da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

“The Box, The Mole, The Fox and The Horse”, “My Year of Dicks”, “The Flying Sailor” e “An Ostrich Told Me The World Is Fake And I Believe It” são as restantes curtas nomeadas para a mesma categoria.

A Academia de Cinema Portuguesa já reagiu à nomeação: “O cinema português está em festa. Pela primeira vez temos uma curta-metragem nacional nomeada para os Óscares da Academia de Cinema Norte-Americana”, pode ler-se no comunicado.

“Parabéns, João, Cola Animation e toda a equipa! Damos ainda os parabéns a Laura Gonçalves e a Filipe Melo pela seleção para a ‘shortlist’ dos Óscares”, lê-se na nota divulgada.

Segundo a Imprensa internacional, o grande favorito é o filme “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”, de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, com 11 nomeações contabilizadas para a noite de festa do cinema.

Eis os alguns dos nomeados divulgados, esta terça-feira, 24 de janeiro:

Melhor Filme:

Melhor Realização:

Melhor Ator:

The nominations for Actor in a Leading Role go to… #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/BVcCq7u4Ut — The Academy (@TheAcademy) January 24, 2023

Melhor Atriz:

The nominations for Actress in a Leading Role go to… #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/W8wKkY7EFQ — The Academy (@TheAcademy) January 24, 2023

Melhor Ator Secundário:

The nominations for Actor in a Supporting Role go to… #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/DdhdPdSpEF — The Academy (@TheAcademy) January 24, 2023

Melhor Atriz Secundária:

The nominations for Actress in a Supporting Role go to… #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/woIyaGXaEg — The Academy (@TheAcademy) January 24, 2023

Melhor Argumento Original:

Word is out – these are the nominees for Original Screenplay. #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/YhBrjgsN42 — The Academy (@TheAcademy) January 24, 2023

Melhor Banda Sonora: