Óscares: Julia Butters desfila com sanduíche de peru numa bolsa

Julia Butters desfilou na passadeira vermelha da 92º edição da entrega dos prémios da Academia, com uma sanduíche de peru que guardou na bolsa.

A atriz, de 10 anos, que interpretou a personagem Trudi no filme “Era uma vez… em Hollywood”, revelou, entrevista ao E! Entertainment, que não gosta da comida servida nos Óscares e, por esse motivo, optou por ir precavida.

“Não gosto de alguma comida daqui”, afirmou. “Peço desculpa aos veganos”, acrescentou, entre risos.

Julia Butters brought a turkey sandwich in her purse because "I don't like some of the food here. #Oscars pic.twitter.com/sCDTr4GZYq

— Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 9, 2020