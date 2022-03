Óscares: Keanu Reeves desfila com a mãe na passadeira vermelha

Keanu Reeves destacou-se pela companhia na na muito concorrida passadeira vermelha da 92º edição da entrega dos prémios da Academia, que decorreu na noite de domingo, no Teatro Dolby, em Los Angeles.

O ator, que integrou o elenco de Toy Story 4 ― vencedor do Óscar de Melhor Filme de Animação ―, posou para os fotógrafos acompanhado pela mãe, Patricia Taylor.

Em poucas horas, o momento tornou-se viral na Internet, sendo muito elogiado pelos fãs nas redes sociais.

Keanu Reeves and His Mom on Red Carpet Oscars 2020 pic.twitter.com/u6pzB8eODX

— Keanu Reeves หนูรักเค้า ❤ (@keanureevesmore) February 10, 2020