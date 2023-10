Ossman Idrisse foi o concorrente expulso do “Big Brother”

O concorrente Ossman Idrisse foi expulso na noite deste domingo, 8 de outubro, durante a gala do “Big Brother”. O jovem reuniu 59 por cento dos votos.

O participante Ossman Idrisse abandonou este domingo, 8 de outubro, a “casa mais vigiada do país”. Com 59 por cento dos votos dos telespetadores, o concorrente perdeu contra Zé Pedro, que reuniu apenas 41 por cento.

Esta semana, o “Big Brother” contava com Vina Ribeiro, Paulo Sousa, Ossman Idrisse, Zé Pedro Rocha e Palmira Rodrigues no papel de nomeados. Na terça-feira, 3 de outubro, foram salvos dois dos nomeados: Vina Ribeiro foi a primeira salva, com a menor percentagem de votos, e Paulo Sousa foi o segundo escolhido do público para permanecer na casa.

O programa deste domingo ficou, ainda, marcado pelos novos nomeados: Mariana Pinto, que recebeu uma nomeação direta de Palmira, Catarina que recebeu também uma nomeação direta por parte de Francisco Vale e Francisco Monteiro, Iasmim Lira, Márcia Rodrigues e Zé Pedro.