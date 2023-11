Overdose é descartada na causa de morte de Matthew Perry

Matthew Perry morreu no passado sábado. Overdose foi descartada pelas autoridades como possível causa da morte.

No passado sábado, dia 28 de outubro, Matthew Perry, ator de 54 anos que deu vida à personagem “Chandler Bing” na série “Friends”, morreu. O corpo foi encontrado numa banheira de hidromassagem, na sua casa de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.

A causa da morte ainda está a ser investigada, contudo, os investigadores descartaram a possibilidade de o ator ter morrido de overdose de metanfetamina ou fentanil, segundo o “TMZ”. Isto porque não havia qualquer sinal desses componentes no sistema de Matthew Perry no momento do seu falecimento.

Apesar dessa hipótese já estar descartada, as autoridades revelaram que mais testes estão a ser feitos, uma vez que os resultados da autópsia foram “inconclusivos”. Ainda assim, qualquer suspeita de crime também foi negada.

Face à morte do colega e amigo, o elenco de “Friends” já quebrou silêncio sobre o acontecimento. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer lamentaram a morte de Matthew Perry.