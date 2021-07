Padre Borga apresenta programa “Estamos em Casa” (SIC)

Depois da atriz Filipa Nascimento, é a vez do Padre Borga assumir a condução do programa das manhãs de sábado da SIC “Estamos em Casa”.

O padre aceitou o desafio e vai apresentar o formato do fim de semana. No perfil de Instagram, a SIC já promoveu a participação do Padre Borga.

“Aos sábados de manhã, reza a tradição que um novo apresentador toma conta da casa. Este sábado, a celebração do programa fica nas mãos do Padre Borga! ‘Estamos em Casa’, sábado de manhã, na SIC”, pode ler-se na legenda de um vídeo promocional.

Além do Padre Borga, também já passaram pela condução do formato Sara Matos, Renato Godinho, Ricardo Pereira, Alexandra Lencastre, Bárbara Guimarães, Mariana Monteiro, entre outros.