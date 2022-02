Pai da atriz Rita Lello “morreu com uma intoxicação de gás”: “Não pude vê-lo!”

A atriz da novela da SIC “Nazaré” esteve na tarde deste sábado no “Alta Definição”, de Daniel Oliveira, e revelou a tragédia que se abateu sobre a família.

O pai de Rita Lello, Luís, “morreu com uma intoxicação de gás na casa-de-banho, no apartamento onde estava a dormir naquela noite, porque ele estava a viver no Brasil”, revelou Rita Lello no programa de entrevistas ao sábado do terceiro canal.

“Não pude vê-lo, a família demorou a dizer-me e o funeral já tinha sido”, recordou a atriz a Daniel Oliveira.

“Tinha dez anos quando a minha mãe disse-me: ‘Tenho uma coisa triste para te dizer. O teu pai morreu’ Queria vê-lo e ela disse: ‘já não podes’”, acrescentou.

“Dele só guardo memórias felizes. Era um homem alegre, disponível, muito carinhoso. Lembro-me dele a nadar na praia do Tamariz, onde me foi buscar fora de pé. De passear-mos de barco”.

“Tenho memórias divertidas dele a rir, a contar história, um dia foi-me buscar num descapotável”, disse ainda a atriz.

A “Amélia” de “Nazaré” nunca foi ao cemitério visitar o progenitor, que morreu aos 33 anos: “Acho que não é aí onde se celebra os mortos”, justificou Rita Lello a Daniel Oliveira.

Sobre a relação com a mãe, a atriz Maria do Céu Guerra, admitiu “turras”. “É uma mulher extraordinária e magnífica. Muitas vezes zangamo-nos em trabalho e a seguir vamos jantar e está tudo bem! É um equilíbrio cá nosso e acho que tinha de ser assim.”