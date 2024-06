Pai de Miley Cyrus pede divórcio de Firerose sete meses após casamento

Billy Ray Cyrus, pai de Miley Cyrus, entrou com o processo de divórcio no final de maio, menos de um ano após ter subido ao altar.

Em outubro do ano passado, Billy Ray Cyrus trocou alianças e juras de amor com a cantora Firerose, de 37 anos. No passado dia 22 de maio, o pai de Miley Cyrus entrou com um processo de divórcio em Nashville, nos Estados Unidos, avança o “TMZ”.

De acordo com a publicação, os documentos judiciais citam diferenças irreconciliáveis e “conduta conjugal inadequada” como motivo do divórcio. O cantor country, de 62 anos, espera que o tribunal lhe conceda anulação definitiva, alegando que o matrimónio foi obtido por fraude.

Apesar de manterem as fotografias, Billy e Firerose não se seguem no Instagram. A última publicação em conjunto foi no dia 28 de abril.