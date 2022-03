“Não mexemos um cêntimo no ordenado da Fátima Lopes”. Palavra de diretores: Fátima Lopes não viu o seu ordenado decrescer com a passagem para o sábado.

O assunto dominou a semana passada os meios da imprensa: com a passagem das tardes para as manhãs, Fátima Lopes teria perdido nove mil euros no ordenado. Uma informação desmentida em uníssono nesta tarde.

“Não mexemos um cêntimo no ordenado da Fátima Lopes”, garantiram, em simultâneo, Cristina Ferreira e Nuno Santos.

A diretora da Entretenimento e Ficção da TVI defendeu também que depois das notícias negativas de que foi alvo foi a vez de Fátima Lopes ser atingida.