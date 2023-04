Palavras “flácida” e “robusta” chegam à televisão e apresentadores defendem Maria Botelho Moniz e Cristina Ferreira: “Gordofobia em estado puro”

As palavras “flácida” e “robusta”, usadas pelo cronista Alexandre Pais numa crónica sobre Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz, acabam de chegar aos ecrãs de televisão, com a equipa do “Esta Manhã” a defender as colegas.

Das redes sociais para a televisão: depois de ser o assunto mais debatido na Internet neste domingo e segunda-feira, a crónica do jornalista Alexandre Pais – que chamou “robusta” a Maria Botelho Moniz e disse que Cristina Ferreira tinha os braços “flácidos” -, acaba de chegar à televisão: no programa “Esta Manhã”, da TVI, os colegas Sara Sousa Pinto, Nuno Eiró e Iva Domingues acabam de defender as duas comunicadoras, em direto, com uma “nota de repúdio”.

“Este fim de semana circulou uma crónica de opinião que está a fazer eco nas redes, em que atenta contra a forma física de duas colegas, aqui da TVI. Atenção, poderiam ser da TVI, ou de outro canal qualquer. A nossa opinião é exatamente a mesma. Segundo, a forma física nada tem a ver com a sua performance e qualidade técnica. Em terceiro, não tem a ver com género. Se esse é o parâmetro teremos de o avaliar no feminino e no masculino”, disse Nuno Eiró.

“O problema é que tem precisamente a ver com o género. Nunca antes se viu um comentário destes, numa crónica, num jornal, feito a qualquer homem. E eles existem, claro que sim. Essas notas não têm de ser feitas quer porque se é demasiado magro, quer porque se é gordo. Se calhar está na altura de falar das mulheres como sendo inteligentes e não apenas como bonitas ou feias”, acrescentou Sara Sousa Pinto.

Iva Domingues rematou a nota de repúdio. “Nunca nesta crónica se falou do trabalho em si, da competência. Apenas gordofobia no seu estado mais puro. É inqualificável, é abjeto e não pode voltar a repetir-se. É esta nota de repúdio que queremos deixar, em solidariedade e profundamente chocados, com o que aconteceu”, concluiu.