PAN vai fazer queixa de Leandro ao Ministério Público depois de agressão a cadela

O PAN vai fazer uma queixa de Leandro ao Ministério Público, depois de o cantor ter admitido no “Big Brother” que agrediu a sua cadela.

“O concorrente do @bigbrotherrtvi Leandro confessou ter esmurrado a sua cadela, com tal impacto, que a mesma ‘até voou’. Os maus tratos a animais de companhia são crime público, pelo que o @Partido_PAN vai remeter a denúncia para o Ministério Público”, garantiu Inês de Sousa Real, líder do partido, numa publicação no X, antigo Twitter.

Após ter-se confrotado com uma possível queixa-crime da IRA, Leandro fez questão de esclarecer a história esta manhã, enquantro se mostrou “surpreendido” com a toda a repercussão.

“A minha cadela é muito acarinhada e era muito calma. Mas houve um dia que um vizinho passou para o meu terraço e a cadela atacou-o ao ponto de ele ficar com a cabeça do dedo para fora. A partir daí, tornou-se um pouco agressiva, mas demos o benefício da dúvida, ficámos com o cão ao pé de nós”, começou por dizer no “Dois às 10”.

“Um dia, o meu filho estava a brincar e, de repente, começa aos gritos. Quando cheguei perto, vi-o deitado, com a cadela por cima e ele cheio de sangue. Pensei que ela tinha atacado o meu filho. Mal vi aquilo, fiquei com medo da cadela e tive um instinto de proteção”, contou.

“Fui diretamente à cadela, de 50 quilos, como um louco, e tentei afastá-la. Dei-lhe uma palmada, a cadela afastou-se com medo. Levei o meu filho à casa de banho, lavei-lhe a cara, vi que não era nada. Não havia golpe, nem mordida. Pensei que, afinal, era uma hemorragia ou uma patada…. Arrependi-me de imediato, acalmei o meu filho. E, depois, fui ter com o animal, acarinhei-o”, relembrou.

“As pessoas têm de ter noção do que estão a fazer. Espero que o IRA faça um comunicado a retirar esta informação, que não corresponde à verdade, e que faça um comunicado a pedir desculpas”, concluiu.