Pandemia não cancela mas condiciona diretos das televisões

Recolher obrigatório leva a que “5 Para a Meia-Noite” seja gravado, o “Big Brother” possa não deva ter familiares dos concorrentes na gala e que o camião do “Domingão” só circule de manhã.

O cidadão comum, a restauração ou outras atividades económicas não são os únicos a ter de mudar, uma vez mais, as rotinas, devido ao Estado de Emergência declarado pelo Governo e, principalmente, pelo Recolher Obrigatório, durante a semana a partir das 23 horas e ao sábado e domingo desde as 13 horas: os canais de televisão também têm de se adaptar a estas novas regras, particularmente no que diz respeito aos programas em direto e em horários “proibidos”, quer à semana – exemplo do “5 Para a Meia-Noite” (RTP) -, quer ao fim de semana, com o “Somos Portugal” (TVI), o “Domingão” (SIC) ou o “Aqui Portugal” (RTP).

“Há dois fins de semana que não há público e só há mesmo as pessoas que estão a trabalhar e reduzidas ao mínimo indispensável”, garante uma fonte da SIC, sobre a zona na qual se movimenta João Baião e companhia, à N-TV. Quando ao camião, só vai circular até às 13 horas. O “Isto É Gozar Com Quem Trabalha”, de Ricardo Araújo Pereira, será gravado ao domingo de manhã e não à tarde, como é habitual.

Na TVI, apesar de Cristina Ferreira ter garantido no programa em nome próprio que o antigo assistente de realização ia voltar, há a dúvida se o “Camião do Ben” vai circular por algum dos 121 concelhos com mais casos de covid-19 ou poder seguir uma via alternativa. De qualquer maneira, há um pormenor a ter em conta: Rúben Vieira, o “Ben”, teve um desabafo no Facebook e admitiu que a sua parte da emissão é gravada, algo que pode ser feito logo pela manhã pela estação de Queluz, que não respondeu em tempo útil às perguntas da N-TV.

Quanto ao “Big Brother”, a gala de Teresa Guilherme continua prevista na grelha para dia 15. Há muito que não há jornalistas na Venda do Pinheiro, de onde é feito o direto, a entrevistar os familiares dos concorrentes, que dificilmente estarão em estúdio. Fonte do canal lembra: “A Endemol passou uma declaração de como os profissionais (que fazem o programa) estão a trabalhar”.

Definido está tudo na RTP. O canal do Estado vai, por exemplo, gravar o “5 Para a Meia-Noite” de hoje, uma excepção no programa de Inês Gonçalves que vive da adrenalina do direto. O “5”, informa a RTP, será gravado “durante a tarde”.

Mas o primeiro canal prevê mais ajustamentos: “O Preço Certo” será igualmente gravado e não haverá programas em direto, além de serem efetuados testes rápidos antes das gravações do formato de Fernando Mendes; e, como já vem acontecendo, o “Aqui Portugal” terá emissões apenas em concelhos fora das limitações mais restritivas e, como sempre, sem público.