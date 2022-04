Para Porto Santo só se vai de barco? Rita Pereira responde aos críticos

Rita Pereira respondeu, finalmente, aos críticos. “Atacada” depois de afirmar que só se chegava a Porto Santo de barco, a atriz ironizou com a frase.

Uma semana depois da gafe polémica, Rita Pereira respondeu, finalmente, aos seguidores. “Nunca fui a Porto Santo porque antes só se podia ir de barco e eu tenho pânico…”, referiu há dias, o que motivou muitas críticas, uma vez que o aeroporto da “ilha dourada” já tem 60 anos.

Rita Pereira manteve-se em silêncio sobre a gafe até agora mas, em Ibiza, onde está a trabalhar, mostrou-se no InstaStories a andar de barco e legendou: “Quando chegar a Porto Santo aviso!”

Recorde-se que esta não é a primeira gafe da também jurada do programa da TVI “All Together Now” que, numa passagem pelo Funchal, elogiou a “lua cheia”, quando eram as luzes do estádio do Nacional da Madeira.