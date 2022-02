“Para Sempre” (TVI) estreia-se como líder de audiências

“Para Sempre” (TVI) chegou, durante a noite desta segunda-feira, 8 de novembro, à casa do público e venceu a corrida à liderança em dia de estreia.

A nova aposta da ficção da estação de Queluz de Baixo, que conta com Diogo Morgado e Inês Castel-Branco como protagonistas, estreou-se no pequeno ecrã com 960 mil espectadores e 24% share.

A trama escrita por André Ramalho, que foi gravada entre vários locais como Arcos de Valdevez e Braga, liderou no seu horário de exibição.

Além dos dois atores, “Para Sempre” conta também com Pedro Sousa, Marina Mota, Patrícia Tavares, Luís Esparteiro, Paulo Pires, Ana Nave, Carmen Santos, Mafalda Marafusta, entre outros.