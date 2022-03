Participantes do “BB Zoom” fazem 14 dias de quarentena

O “Big Brother Zoom” estreia-se este domingo à noite, na TVI, mas os concorrentes não vão logo partilhar a casa. Primeiro ficam em quarentena nos seus apartamentos.

Faltam, apenas, três dias para a estreia do “Big Brother Zoom” nas noites da TVI e Cláudio Ramos, o apresentador, esteve no “Você na TV!” de Manuel Luís Goucha na manhã desta quinta-feira a dar algumas novidades.

“Os concorrentes começam este domingo de quarentena, são 14 dias. Vão estar cada um no seu T0, higienizado, e vão fazer dois testes antes de entrarem para as pessoas perceberem que estão livres e saudáveis para jogar na sua plenitude”, começou por afirmar o anfitrião do novo “reality show” da TVI.

Os concorrentes, apesar da distância “vão interagir entre eles, ver-se, só não vão estar juntos fisicamente”, assegura Cláudio Ramos que, sem se comprometer com o número de participantes, caracterizou alguns concorrentes: “São portugueses que já viveram lá fora, outras pessoas sofridas, outras bem-dispostas, pessoas que têm mais ou menos estudos”.

Cláudio Ramos admite que este “é o maior desafio” da sua vida e só deixa um pedido: “Espero que os telespetadores não me falhem neste domingo à noite na TVI”.