Pastor do “Tou xim?” dos telemóveis muda de sexo: “Serei sempre pai, mas adorava ser mãe”

O ator João Vaz, que ficou celebrizado pelo anúncio da Telecel, em 1995, virou mulher e agora responde por Maria.

Maria João Vaz. É este o novo nome do ator João Vaz, que mudou de sexo. O(a) intérprete saltou para o mundo da fama em 1995, no tempo dos primeiros telemóveis quando, num anúncio da Telecel, atendia o aparelho, no meio das ovelhas, com a frase “Tou xim? É para mim!”

A agora atriz esteve ontem no programa de Fátima Lopes e contou a sua história e a mudança de género, aos 54 anos.

“É uma nova vida, a minha revelação perante o mundo aconteceu a 4 de agosto”, começou por referir Maria à apresentadora do “A Tarde É Sua”.

“Este caminho é tão bom”, acrescentou a atriz, que já fez cinema e televisão. “No momento em que fiz aquele ‘spot’ do pastor houve decréscimo de contactos e fiquei triste. Se vivesse nos Estados Unidos aquela imagem iria ser aproveitada para fazer qualquer coisa”.

Maria João Vaz abordou a reação das três filhas: “Foi em 2019 e é muito difícil para elas e fazem um esforço muito grande. Não se afastaram de mim e são muito bem-educadas. Serei sempre pai, embora tivesse adorava ser mãe”, concluiu.