Patrícia Candoso, ex-mulher de João Catarré, responde ao ator: “Ainda tens muita vida para viver”

João Catarré agradeceu o carinho e homenagem que recebeu nos Globos de Ouro e a sua ex-companheira, Patrícia Candoso, reagiu.

Na noite deste domingo, durante a gala dos Globos de Ouro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, José Catarré recebeu uma homenagem. O ator, que luta contra uma doença delicada, foi lembrado por Sara Matos e Mariana Monteiro.

Nas redes sociais, João Catarré agradeceu o carinho. “Este ano não estive presente nos Globos de Ouro, mas recebi um prémio, o vosso. Recebi-o, emocionado, com todo o carinho com que chegou até mim. Agradeço, do fundo do coração. Obrigado”.

Patrícia Candoso, ex-companheira do ator, não deixou de reagir e deixou-lhe uma mensagem. “Ainda tens muita vida para viver! E um país inteiro a torcer por ti”, escreveu.

Na caixa de comentários, muitas foram as celebridades que também deixaram as suas mensagens de carinho a João Catarré. “Bora amigo! Até já”, escreveu José Condessa. “Meu querido João, meu eterno ‘Pipo’. Só amor para ti, sempre! Estamos à tua espera”, disse Benedita Pereira, que fez par romântico com o artista na primeira temporada dos “Morangos com Açúcar”.

“Gosto muito de ti”, comentou Rita Pereira. “Tudo a correr pelo melhor”, disse Núria Madruga. “Força amigo”, manifestou Andreia Dinis. “Sempre contigo”, rematou Mariana Monteiro.