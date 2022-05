Patrícia Candoso já foi mãe pela segunda vez: “Sem palavras”

Patrícia Candoso já foi mãe pela segunda vez a 4 de maio. No entanto, só dois dias depois partilhou a boa-nova com os seguidores.

A atriz, de 40 anos, recorreu ao perfil de Instagram para revelar aos admiradores o nascimento de Margarida. A artista publicou ainda uma fotografia do parto ao lado da bebé e do companheiro, Marco Santos, no hospital.

“Sem palavras ainda… 4.5.2022” começou por escrever. “Com mais calma hei de partilhar convosco estes dias”, prosseguiu.

Além da bebé, Patrícia Candoso também é mãe de Maria Clara. As duas filhas são fruto do relacionamento entre a intérprete e Marco Santos.