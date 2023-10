Patrícia Tavares é a próxima convidada do “Taskmaster”

O programa “Taskmaster” anima as noites de sábado na RTP1 e a atriz Patrícia Tavares é a próxima convidada do formato.

“Taskmaster” anima as noites de sábado no primeiro canal. O programa, conduzido por Vasco Palmeirim e Nuno Markl, regressou aos ecrãs da RTP1 para fazer companhia aos telespetadores nas noites de fim de semana com o elenco composto por Cândido Costa, Madalena Abecassis, Wandson Lisboa e Gabriela Barros.

A cada episódio do formato, um convidado marca presença para se juntar ao elenco. No próximo episódio do programa, mais uma celebridade irá interagir nos jogos. “Patrícia Tavares, a próxima convidada do ‘Taskmaster’! Ai se vocês soubessem o que aí vem!”, lê-se na página oficial do programa.

Nas redes sociais, a atriz já partilhou algumas imagens das provas em que vai participar. “Entretanto, no sábado… O que para aí vem”, escreveu nas publicações.

No último episódio do “Taskmaster”, Madalena Almeida foi a celebridade convidada a participar nos desafios.