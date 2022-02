“Patrulha da Noite” regressa com nova temporada à RTP1

As forças de segurança voltam a ser acompanhadas pela “Patrulha da Noite”. Os novos episódios irão trazer-nos mais personagens que de tão reais… poderiam ser ficcionadas.

A segunda temporada traz-nos a chancela de qualidade de Eduardo Madeira, Manuel Marques, Gabriela Barros, Joana Pais de Brito, Pedro Giestas, Frederico Amaral, Dinarte Freitas, Raquel Tavares, Cleia Almeida, Inês Simões, Micaela Reis e as participações especiais de Manuel Serrão e Nuno Markl.

O “Patrulha da Noite” volta a unir-se no combate ao crime e no zelo pela segurança da população de Portugal, ou quem sabe do mundo! Mas acima de tudo presta homenagem, de forma divertida e descontraída, às nossas forças de segurança, de socorro e de emergência.

Em “Patrulha da Noite” vão existir situações do dia-a-dia, com protagonistas inusitados e invulgares dentro da vulgaridade das ocorrências, que serão alvo de reportagem. Tais como: um Secretário de Estado que compra submarinos para combater os fogos; um homem que se esquece recorrentemente dos familiares trancados no carro; idosos que fazem as autoestradas em contramão; ou mesmo um Dildo Paris que, com pulseira eletrónica, decide ir ao Meco comer amêijoas. Pelo meio, ainda teremos uma vizinha com os sacos do lixo que está em todo o lado; um taxista que embirra com tudo e com todos, e que não pode ouvir apitar; um ex-guarda-redes estrábico de baixa porque sofre de gota e ácido úrico; um poeta erótico; um camionista de longo curso que vai no sétimo casamento, sem nunca se ter divorciado; ou até um pintor de fachadas que monta andaimes só para espreitar mulheres.

A “Patrulha da Noite” estreia-se no dia 11 de abril, às 21h45, na RTP1. A apresentação em direto acontece a 9 de abril, das 17h00 às 18h00, no Instagram da RTP. A “Patrulha” vai convocar uma reunião de equipa para falar sobre as curiosidades da segunda temporada.

