Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova, morreu aos 68 anos

Paulinho, vocalista do grupo musical Roupa nova, morreu aos 68 anos quando estava em fase de recuperação da covid-19. Durante este período existiram complicações.

O artista brasileiro estava internado no Hospital Copa D’or, no Rio de Janeiro, Brasil, depois de ter testado positivo ao novo coronavirus. No entanto, quando já se encontrava livre da covid-19, surgiram complicações, tal como conta o site G1 (Globo).

O cantor acabou por não resistir e perdeu a vida. A banda já lamentou a morte do vocalista: “Infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu. Acabámos de receber a notícia que ele veio a falecer de falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infeção do vírus covid-19. […] Nossos sinceros agradecimentos a todos que oraram e pediram por ele. Deus o receba de braços abertos!”

Sabe-se que Paulinho foi hospitalizado em novembro quando contraiu o novo coronavírus. Na altura em que ficou infetado, o vocalista da banda Roupa Nova estava a recuperar de um transplante de medula óssea que fez em setembro, devido a um linfoma.

A banda Roupa Nova é conhecida por dar vida a temas como “Linda Demais”, “Anjo”, “Seguindo no Trem Azul”, “A Viagem”, “Whisky a Go-Go”, “Dona” e “Volta pra Mim”.