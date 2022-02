Paulo Fernandes estreia “Série de Conversas” no Instagram da M80

A M80 Rádio estreia uma rubrica no Instagram que se chamada “Série de Conversas”. O formato será transmitido às terças-feiras, às 21h00, com a apresentação de Paulo Fernandes.

O público vai ter direito a meia hora de uma conversa conduzida pelo locutor do programa das Manhãs da M80, com as diversas figuras conhecidas do público português, sobre a vida profissional e até alguns temas pessoais.

A rubrica vai para o ar esta terça-feira e o anfitrião Paulo Fernandes terá a companhia da atriz e apresentadora Fernanda Serrano. Cada programa desta rubrica vai contar com um convidado novo.

https://www.instagram.com/p/B-9sN5sjfzi/

“Começa hoje uma #SérieDeConversas! Paulo Fernandes vai querer saber o que andam a fazer os artistas portugueses, num direto a ver aqui, no Instagram da M80″, pode ler-se na publicação feita no perfil da M80.