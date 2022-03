Paulo Futre emociona-se ao recordar analfabetismo: “Tinha de ditar as crónicas para um jornalista escrever”

Paulo Futre emocionou-se, durante a gala deste domingo do “Big Brother Famosos”, da TVI, ao recordar a fase em que trabalhou em parceria com um jornal e teve de admitir que era analfabeto.

O antigo futebolista andou na 1.ª classe, mas teve de abandonar a escola para ir trabalhar para um bate-chapas com 13 anos. Depois de escrever, em 1980, uma carta para uma namorada, em 2004 foi convidado pelo diretor de um jornal espanhol, a “Marca”, a dar a sua opinião.

“Antes do primeiro jogo de Portugal no Europeu, liga-me o diretor do jornal desportivo espanhol mais importante a dizer que era um prazer que escrevesses depois de cada jogo de Portugal. E eu disse: ‘para mim também seria uma honra’”, contou, recordando o convite.

“Disse que não conseguia, as mãos eram cegas, não conseguia. Sou um analfabeto da escrita, sentia-me um analfabeto da escrita. E ele diz-me: ‘ok, mas como queremos tanto que estejas connosco eu meto um jornalista contigo e tu dás a tua opinião’”, prosseguiu.

“Na meia-final frente à Holanda, Portugal ganha e ligo ao meu filho a dizer que ia escrever. Meto um papel à frente com o coração, quando levanto o papel vi que aquilo era um idioma diferente: nem era português nem espanhol. Vi aquilo, ligo para o meu filho, metemos aquilo perfeito. Ele viu e estava a chorar”, disse, referindo de seguida a reação do diretor: “Não sou português e há muito tempo que não me emocionava’. Foi algo maravilhoso, incrível”.