Paulo Futre só faz a barba… quando a “Covid-19” passar

Está prometido. Paulo Futre, ex-internacional português e comentador de futebol, deixou crescer a barba e garante que só a volta a fazer depois de o novo Coronavírus desaparecer.

É ver para crer. Irreconhecível, Paulo Futre está de barba. Mas não foi desleixo: o ex-jogador do Atlético Madrid garante que só a volta a tirar quando a pandemia da “Covid-19” desaparecer.

“Olá, sou Paulo Futre, ex-jogador do Atlético Madrid. Normalmente digo sempre o meu nome quando faço algum vídeo, mas hoje muito mais porque nem sequer eu me reconheço com esta barba”, começou por escrever Paulo Futre no perfil de Instagram.

“Mas só a vou fazer quando este pesadelo que todos estamos a viver passar e quando puder sair de casa, quando ganharmos esta guerra”, acrescentou.

“Quero dizer que me associo à campanha da Cruz Vermelha e quero dar-lhes muitos ânimos, porque vamos triunfar”, concluiu o ex-internacional português.