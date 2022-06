Paulo Pires diz “não” a série russa: “Não faz sentido”

Paulo Pires disse “não” ao convite para participar numa série russa, devido à guerra que está a decorrer entre a Rússia e a Ucrânia.

O ator, de 55 anos, explicou que por uma “questão de princípios” nunca poderia aceitar a proposta de trabalho da série internacional, mesmo tratando-se de uma “pequena participação”.

“É uma pequena participação, creio que na pele de um alemão chamado ‘Schneider’, mas não tenho vontade de ir. É muita coisa e, para mim, não faz sentido. É uma questão de princípios”, garantiu.

“Mesmo que não fosse, não me ia sentir bem a entrar num país que está envolvido, da forma que está, nesta guerra que eles começaram. Dadas as relações com a Europa e o resto do mundo […] “, concluiu, sem revelar o nome da série à revista “TV Guia”.

No pequeno ecrã, o público pode acompanhar o trabalho do ator em “Para Sempre” (TVI), em que dá vida a “Tozé’ Peixoto”.