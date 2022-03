Paulo Pires infetado com covid-19: “O sacana é cobarde e traiçoeiro”

Apesar de todos os cuidados que teve nos últimos meses, Paulo Pires foi infetado com o novo Coronavírus, como revelou nas redes sociais.

Apanhado pelo vírus. Paulo Pires foi infetado com covid-19 e revelou a frustração depois de ter vários cuidados, que foram extensíveis à família, conforme já tinha garantido em entrevista à N-TV. “Durante o confinamento li muitos jornais, consumi muitas notícias, assustado com isto tudo”, lembrou o ator, que fez mesmo um “retiro”. “Fui para uma casa que tenho no meio da natureza e tentei organizar coisas da minha vida que são aquelas que ficam sempre para trás”.

Mas, agora, foi apanhado pelo novo Coronavírus, como partilhou com seguidores no perfil de Instagram. “Com muito cuidado e disciplina, tenho conseguido escapar ao F***ing Coronavírus! Poucas vezes ou quase nunca facilitei, tomei duas doses da vacina (e penso que ainda bem) mas o sacana é cobarde e traiçoeiro e acabou por me apanhar!”

“Reduzi drasticamente a minha vida social, cheguei a usar máscara inclusive a fazer exercício, mas não chegou! Agora é isolar me, cuidar me e vencer esta etapa. Cuidem-se”, concluiu Paulo Pires.