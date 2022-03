Paulo Rocha é a nova contratação da SIC: “É um regresso muito feliz”

Aí está a “bomba” anunciada há uma semana: o ator Paulo Rocha é a nova contratação da SIC. O intérprete regressa do Brasil, onde esteve dez anos.

O ator passou os últimos anos a trabalhar nas novelas da Globo, no Rio de Janeiro, e deve regressar à SIC e a Portugal “na segunda quinzena de agosto ou início de setembro, depois de passar o período de quarentena”, referiu o ator esta manhã no programa “Casa Feliz”, de Diana Chaves e João Baião.

“É um regresso muito feliz, tentámos durante algum tempo e conseguimos. É um projeto que me está a deixar entusiasmado e não vejo a hora de chegar e arregaçar as mangas e ver colegas com quem não privo há muito tempo, estou muito animado”, acrescentou Paulo Rocha que, entre outras, gravou a novela “Vingança” para a SIC.

“No Brasil, por causa da Covid-19, as gravações pararam, então falei com o Daniel Oliveira e vou regressar”, rematou o ator.