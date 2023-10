Paulo Sousa, ex-concorrente do “Big Brother 2023”, revela que não tem relação com o filho

Paulo Sousa, concorrente que foi expulso do “Big Brother” no passado domingo, foi convidado de Manuel Luís Goucha e falou sobre o filho.

Esta quarta-feira, dia 18 de outubro, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa como convidado Paulo Sousa, concorrente que foi expulso do “Big Brother” no passado domingo.

Durante a conversa, o polícia contou que não tem relação com o filho, assunto que o deixou emocionado. “De há três anos para cá o Martim deixou de querer estar com o pai, deixou de vir passar os fins de semana, deixou de passar as férias com o pai, falamos muito pouco ao telefone, ele raramente responde às mensagens, raramente atende as minhas chamadas”, revelou.

Após a sua confissão, foi questionado se conseguia saber os motivos que levaram ao afastamento do filho Martim, de 18 anos. “Por vezes estive sentado com o Martim e acho que é um não assunto para nós”, respondeu.

Paulo Sousa foi expulso do “Big Brother” no passado domingo. Seguindo os moldes da expulsão de Dulce Pinto, Paulo Sousa e Palmira Rodrigues foram os escolhidos pelos colegas como os participantes menos “falados” na casa. Porém, o polícia foi o mais votado pelo público a sair do jogo.