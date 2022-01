Paulo Vintém chora a morte do avô: “Soubeste a referência que és para mim”

Paulo Vintém está de luto depois da morte do seu avô. O cantor despediu-se do familiar com um testemunho emotivo nas redes sociais.

O intérprete partilhou, no perfil de Instagram, um último adeus ao familiar que serviu como “referência” e lhe ensinou a “dar valor às coisas simples”.

“Meu avô… Já estás ao pé da avó como tu tanto querias. Já não fazia sentido a falta desse amor maior que conquistou todos à vossa volta e que vos fez ter uma vida exemplar”, contou.

“Conversámos muito, contaste-me muitas histórias da tua longa vida e ensinaste-me a dar valor às coisas simples, aquelas que só os antigos é que sabem”, prosseguiu Paulo Vintém na legenda.

O companheiro de Marta Melro garantiu que o bebé que está por chegar vai saber tudo do avô: “Vou ter saudades tuas, do teu sentido de humor, das cantorias, do ‘tiroles’, dos pinhões que apanhavas para a avó fazer tartes… Foi tão bom. Soubeste a referência que és para mim e que vem aí uma nova vida. Ela também vai saber de ti”

Na secção de comentários, entre as várias mensagens de apoio que surgiram, destaque para as palavras da amiga e atriz Rita Pereira. “O teu avô será sempre recordado com muito carinho. E como o maior colecionador de tudo o que era DZRT. Um forte abraço meu amigo”, escreveu a intérprete.

Lembre-se que Paulo Vintém prepara-se para ser pai pela primeira vez. O bebé é fruto da relação amorosa de quase quatro anos do artista com a atriz Marta Melro.