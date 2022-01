Paulo Vintém despede-se da avó: “Vou sentir a tua falta”

Paulo Vintém está de luto. O músico e ex-DZR’T despediu-se da avó com uma mensagem muito emocionada no perfil de Instagram,

Um dia triste para o também jurado do programa “All Together Now”, da TVI: Paulo Vintém mostrou-se, nas redes sociais, desolado com a morte da avó.

“Minha avó… Tenho uma montanha de boas recordações contigo, que vou guardar para sempre. Das nossas férias em Melides, da tua tarte de pinhão, de te arreliar e de ficares irritada com isso”, começou por escrever o ex-membro dos DZR’T no perfil de Instagram.

“Há um ano que não te podíamos tocar e as visitas eram distantes para te proteger, mas tiveste sempre amor à tua volta. Amor de verdade”, acrescentou,

“Vou passar mais tempo com o avô e vou sentir a tua falta”, concluiu Paulo Vintém.