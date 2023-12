Pausa na televisão deu mais tempo com os filhos a Vasco Palmeirim

O apresentador Vasco Palmeirim deixou de fazer o “The Voice” aos domingos e Tomás e Matias agradeceram. O ano que agora termina “correu muito bem”.

Vasco Palmeirim ganhou qualidade de vida em família desde que deixou de apresentar o “The Voice” aos domingos ao lado de Catarina Furtado, na RTP1. O apresentador e radialista fez um balanço do ano que está a terminar e, em declarações à N-TV, contou como necessitou de parar. “Precisei ter fins de semana para descansar. Bem sei que há partes do ‘The Voice’ que são gravadas, mas há muitos diretos e, acima de tudo, era muito complicado trabalhar durante a semana e depois, aos domingos, ir trabalhar às duas ou três da tarde”, afirmou.

“Precisei mesmo de parar um bocadinho, a RTP percebeu e, entretanto, entrou o ‘Taskmaster’, portanto, em termos de gestão de programas, ficou num bocadinho ela por ela. Mas descansar fez-me mesmo muito bem”.

Quem agradeceu foi a família, em especial os dois filhos, Tomás, de oito anos e Matias, de quatro. “Os meus filhos notaram, especialmente o mais velho que durante anos, aos domingos, dizia ‘até amanhã’, quando o pai saía de casa às duas da tarde de domingo”. Os três acabaram por se aproximar ainda mais. “Notaram que o pai ficou mais em casa e brincaram mais comigo. Ao domingo dá para fazer coisas com os miúdos e é muito bom”. O radialista e apresentador recorda que “desde que o Tomás nasceu” fez “sempre domingos”.

De resto, a dinâmica dos outros dias da semana mantém-se. “Quando os vou buscar à escola os colegas deles reconhecem-me, mas nunca dizem ‘é o Palmeirim’, mas ‘é o pai do Tomás ou do Matias’ e isso para mim é espetacular e para eles é maravilhoso”.

Vasco Palmeirim só tem uma regra em público. “Tenho uma regra que as pessoas percebem: quando estou com eles, há pessoas que pedem uma fotografia e explico que não vai dar porque estou com a família. No início, o Tomás perguntava quem era e porque tinha tirado fotografia com aquela pessoa”, lembra.



O comunicador diz que o filho Tomás é o mais parecido consigo e Matias com a mãe. “O mais velho é mais sensível, gosta de jogar ténis como eu gosto. O que me contam é que a minha mulher quando era pequena era um pequeno diabo da Tasmânia, como é o mais novo”.

Quanto ao balanço profissional, Vasco Palmeirim diz que tudo “correu muito bem”. “Na rádio as coisas correm maravilhosamente, na televisão foi um ano bom com o regresso do ‘Joker’. Não fiz o ‘The Voice’, mas houve um pouco de saudade e fiz o especial fim de ano e foi maravilhoso voltar aquela família e ao convívio com a Catarina Furtado”.