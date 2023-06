Peça “O Diário” apresentada esta semana nos Recreios da Amadora

A peça “O Diário” vai ter apresentações nos Recreios da Amadora a partir desta quarta-feira, dia 21 de junho.

Na peça “O Diário”, quatro atores e um autor ensaiam um texto sobre o amor. Com a conciliação da vida pessoal e familiar ou a satisfação dos desejos individuais em destaque, o público é chamado a intervir, o que torna cada exibição num espetáculo único e irrepetível.

O texto e encenação são de José Peixoto e a peça conta com as interpretações dos atores Elsa Valentim, Jorge Silva, Raquel Oliveira e Rui Rebelo. A produção é do Teatro dos Aloés.

“O Diário”, para ver nos Recreios da Amadora (apresentações) de 21 a 27 de junho e entre 30 de junho a 2 de julho.