Peça “O Meu Pé de Laranja Lima” em cena no Teatro dos Aloés

A peça “O Meu Pé de Laranja Lima” estreia-se esta quarta-feira, 22 de junho, no Teatro dos Aloés, na Amadora.

A peça, que vai estar em cena a partir desta quarta-feira, nos Recreios da Amadora, é uma adaptação do livro homónimo mundialmente famoso.

Um dos mais lidos livros juvenis em língua portuguesa conta a comovente história de Zezé, um menino de seis anos nascido numa família muito pobre. Mas Zezé possui um riquíssimo imaginário que o ajuda a suportar a miséria e os maus-tratos de que é alvo.

A sua criatividade consegue transformar um pequeno pé de laranja lima num ativo companheiro de brincadeiras e viajamos com Zezé nas suas múltiplas aventuras, na comovente descoberta da ternura através do seu amigo Portuga, mas também na descoberta da dor quando o amigo morre tragicamente tolhido por um comboio.

O valor da amizade, a capacidade da imaginação para superar as condições mais adversas, a defesa do amor e da ternura como armas para vencer o medo e a estreita ligação com a natureza são alguns dos temas abordados.

“O Meu Pé de Laranja Lima” foi escrito por José Mauro de Vasconcelos, a encenação é de Elsa Valentim e conta com atores como Graciano Amorim, Jorge Silva e José Peixoto.

Elsa Valentim, Jorge Silva, José Peixoto, Luís Alberto, Patrícia André, Rui Mendes, Rui Rebelo, Sofia de Portugal, Teresa Gonçalves e Victor Santos compõem a associação do teatro.

Já a direção conta com José Peixoto, Jorge Silva e Elsa Valentim.

Em 2021 o Teatro dos Aloés comemorou os 20 anos de existência, durante a pandemia, e na falta de possibilidade de assinalar a data, espera-se que este ano se possa promover as duas décadas de trabalho.