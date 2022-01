“Pecado” (TVI) é a série portuguesa mais vista do ano

“Pecado” é a série portuguesa mais vista do ano, tal como revelou em comunicado a TVI. A diretora de Entretenimento e Ficção, Cristina Ferreira, já reagiu.

Desde o dia 25 de setembro que as noites de sábado na TVI levam aos portugueses a história de Santiago, um padre com uma carreira promissora, que se apaixona por Maria Manuela e põe em causa não só a sua carreira e vocação, como a sua fé em Deus.

“É com enorme felicidade que recebemos a notícia sobre a receção que a série ‘Pecado’ está a ter junto do público”, referiu a produtora Maria João Mayer. “Os temas abordados na série, como o amor, perda e traição são universais, permitindo que o público se identifique, o que leva a esta enorme aceitação por parte dos espetadores”, acrescentou. Maria João Mayer salientou ainda “o trabalho de todo o elenco e equipa técnica, que com enorme profissionalismo e dedicação, fizeram uma série de excelência”.

Nas palavras de António Borges Correia, diretor de Projeto e Realizador, esta série é “baseada numa estrutura narrativa consistente e é fruto da criação coletiva entre um realizador e os atores”. “Um compromisso de experiência e risco resulta sempre quando não há pretensão a nada, a não ser o exercício da verdade dos personagens e das suas interações num quadro visual e sonoro credível. No final da rodagem o sentimento era comum. Parece que conseguimos isso tudo”, adiantou.

Para Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, “a TVI é a casa da ficção”. “A produção de ficção nacional é, desde sempre, um dos principais pilares da estação. A aposta em formatos diferentes e o regresso à produção de séries e telefilmes marca o momento presente da TVI e mostra-nos para onde queremos ir. Sem nunca deixarmos a produção de novelas, claro. A fórmula para o sucesso nem sempre é fácil de alcançar. Nesta série escrita pela Maria João Costa temos uma história incrível, um grande elenco e uma equipa técnica de excelência. Os bons resultados alcançados mostram-nos como a TVI continua a ser, em tantas ocasiões, a escolha dos portugueses. Neste caso, somos a companhia eleita para as noites de sábado. E ficamos muito felizes por isso!” rematou.

“Pecado”, gravada entre Lisboa e Estremoz, é uma coprodução TVI e Maria & Mayer que contou com o apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) e do PIC Portugal, e com o apoio logístico da Câmara Municipal de Estremoz.