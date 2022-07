Pedro Abrunhosa queixa-se de intimidação da Embaixada da Rússia e Governo reage

Pedro Abrunhosa queixou-se de “intimidação” por parte da Embaixada da Rússia, depois de ter criticado Vladimir Putin num concerto. Governo já reagiu.

Depois de a Embaixada da Rússia ter criticado Pedro Abrunhosa por o músico ter cantado contra Vladimir Putin num concerto em Águeda, o artista veio a público pedir um posicionamento do Governo português sobre o assunto.

“Não deixa de ser inédito e muito preocupante que um cidadão português, em Portugal, seja assim intimidado por uma representação diplomática estrangeira”, diz, em comunicado, a agência do artista.

A embaixada da Rússia tinha feito vários reparos a Pedro Abrunhosa. “Durante o concerto no festival AgitÁgueda 2022 ele (Pedro Abrunhosa) permitiu-se dizer várias coisas grosseiras e inaceitáveis sobre os cidadãos da Federação da Rússia, bem como os seus mais altos dirigentes”.

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) já se pronunciou sobre a polémica. “Foi transmitida à embaixada da Federação Russa o repúdio pelo tom e conteúdo do comunicado relativo ao concerto do músico Pedro Abrunhosa”, disse à Lusa fonte oficial do MNE.

Segundo a empresa Sons em Trãnsito, que representa o músico, a embaixada russa “refere que a voz de Pedro Abrunhosa se ouviu nos corredores do poder russo” e que “as autoridades daquele país ficarão atentas às atividades do músico”.

No mesmo comunicado é saleintado que o intérprete musical tem “um profundo respeito e admiração pelo povo russo” e que não confunde “a Rússia e o seu povo com o seu regime ou com os seus líderes”.