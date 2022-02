Pedro Alves confirma fim da relação com Jéssica Nogueira

Depois dos rumores de que estariam separados, Pedro Alves anunciou publicamente o fim da relação amorosa com Jéssica Nogueira.

O ex-casal, que se aproximou durante a participação no “Big Brother 2020”, terminou o relacionamento. O ex-concorrente do “reality show” da TVI anunciou nas redes sociais que o namoro “chegou a um fim”, mas sublinhou que a amizade que os une “jamais irá acabar”.

“A verdade é que tudo tem o seu tempo e se não me pronunciei mais cedo foi por estar confiante que ainda íamos conseguir resolver as nossas diferenças. Eu e a Jéssica não estamos juntos. A nossa relação chegou a um fim. A verdade é essa. Por muito que me custe dizer”, explicou.

“Se não falei mais cedo, foi por não quer ser precipitado. Nunca o fui e não seria agora que ia ser. […] O nosso relacionamento acabou mas a amizade que nos une jamais irá acabar. A nossa história será lembrada para sempre”, acrescentou.

Sem explicar o motivo da separação, Pedro Alves sublinhou ainda que “não existem culpados” e que estão ambos a “sofrer”. “Culpados? Não existem. Não posso adiantar muito mais porque há coisas que são só nossas. Só a nós nos dizem respeito. […] Estamos realmente a sofrer”, referiu.

“A vida dá muitas voltas e eu acredito no destino. O que tiver de ser, será. […] Obrigado por terem acompanhado o nosso relacionamento e por estarem connosco, o vosso carinho será para sempre lembrado mas neste momento, seguimos caminhos diferentes”, concluiu.

Recorde-se que os rumores de que os ex-concorrentes do formato da estação privada estariam separados começaram a circular em setembro, depois de vários fãs notarem que não se seguiam no Instagram e, inclusive, a empresária teria apagado as fotografias juntos.

