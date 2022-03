Pedro Alves expulso do “BB2020” e Iury é finalista

Pedro Alves foi expulso na noite deste domingo do “Big Brother 2020”. Os portugueses salvaram Iury que é, desta forma, a sexta finalista do “reality show” da TVI.

Os portugueses decidiram. A Miss New Jersey e namorada do ex-concorrente Daniel Monteiro foi salva na gala deste domingo pelos portugueses, com 53 por cento, o que significa que Iury é finalista, juntando-se a Soraia, Diogo, Ana Catharina, Noélia e Sandrina.

Já Pedro Alves “morreu na praia” e foi expulso pelos portugueses, com 47 por cento dos votos. Ainda assim, o jovem de Penafiel foi surpreendido pela namorada Jessica e os dois abraçaram-se e beijaram-se, enquanto Cláudio Ramos tentava dar por terminada a Gala.

No próximo domingo vai realizar-se a grande final do “Big Brother 2020”.