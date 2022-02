Pedro Alves faz a primeira novela: “As primeiras semanas foram complicadas, mas agora estou a curtir”

É já este mês que Pedro Alves se estreia em novela, na nova aposta da TVI “Festa é Festa”. O ator revela que no início foi difícil, mas, agora, está em “velocidade de cruzeiro”.

Os telespetadores habituaram-se a vê-lo no filme de “Quim Roscas e Zeca Estacionâncio”, ao lado de João Paulo Rodrigues, ou nos “sketches” humorísticos nos vários canais mas, agora, pela primeira vez, Pedro Alves vai participar numa novela. O ator vai dar vida a “Albino”, o presidente da junta de “Festa é Festa”, que se estreia até ao final do mês na TVI.

“É a primeira vez que faço uma novela e peço ajuda nas coisas nas quais não estou à vontade. Mas puseram-me à vontade com o meu sotaque nortenho e para em algumas partes do texto meter a minha bucha”, orgulha-se Pedro Alves, em entrevista à N-TV. “Só conhecia a Ana Guiomar mas fui muito bem recebido. As primeiras duas semanas foram complicadas, devido à rapidez com que se trabalha – sempre tive a minha técnica para decorar textos, mas aqui é mais rápido! Agora estou na fase de curtir”, acrescenta.

O intérprete, que mora com a família no Porto, alugou casa em Lisboa e ruma ao Norte todos os fins de semana. Os familiares já estão habituados. “Com o fim da pandemia vou ter novamente os espetáculos de volta com o João Paulo Rodrigues. Andamos por terra em terra por todo o país e esta novela retrata bem a realidade fora dos centros urbanos. Ele gozou-me quando soube deste projeto, porque fui o primeiro a gozá-lo quando ele entrou em ‘Golpe de Sorte’!”

Em “Festa é Festa”, “Bino” anda à “cabeçada” com “Tomé” (Pedro Teixeira) que está a disputar a presidência da comissão de festas. Objetivo: organizar a grande festa deste ano, que vai ser transmitida em direto pela TVI.

“O Albino é um artista: sou coveiro – enterro os mortos na vertical, para ter espaço -, presidente da junta e o melhor amigo dele é o canário. É ainda presidente do clube de hóquei e da casa do povo”.

Quanto à novela, Pedro Alves acredita que vai resultar em tempos de pandemia. “É um projeto leve, com cor, com música, vai até setembro, temos a primavera e o verão, que são as melhores estações do ano”, diz, à despedida.