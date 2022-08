Pedro Alves, o “Bino” de “Festa é Festa”, conta como perdeu um dedo

Pedro Alves, o “Bino” da novela da TVI “Festa é Festa”, contou, pela primeira vez, como perdeu um dedo durante a infância.

Discreto, por natureza, fora do pequeno ecrã, Pedro Alves abriu uma excepção para falar da vida pessoal no programa “Dois às 10”, da TVI. O “Bino” da novela da noite líder de audiências “Festa é Festa” contou, pela primeira vez, como perdeu um dedo, ainda na infância.

Pedro Alves tinha sete anos e lembrou que pôs a mão “numa tomada de eletricidade” e sofreu “um choque elétrico”.

“O dedo queimou e depois saltou quando eu mexi”, recordou o intérprete no programa “Dois às 10”. “Depois pus fita isoladora para mostrar à minha madrinha para ela não ‘me acertar o passo’”, brincou.

Seguiu-se uma cirurgia. “Fui operado e correu tudo bem”, rematou Pedro Alves.

Nas últimas duas semanas o ator fez uma longa viagem de moto com o amigo João Paulo Rodrigues e seguiram-se novas gravações da novela “Festa é Festa”.

“De volta a 100% ao trabalho, espetáculos, gravações da novela e estreia do novo filme (“Os Banqueiros do Povo”). A foto retrata muito sobre o que fiz em duas semanas para ganhar energias para o que aí vem”, escreveu no perfil de Instagram.